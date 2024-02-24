Министр спорта Татарстана сообщил о желании нескольких стран принять Игры будущего

Ранее президенты Узбекистана и Казахстана заявили о желании принять турнир в ближайшие годы

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Несколько стран высказали заинтересованность в проведении Игр будущего. Об этом журналистам заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Казань принимает первые Игры будущего. 21 марта во время церемонии открытия соревнований президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявили о желании принять турнир в ближайшие годы.

"Круто, что уже сегодня появились публичные заявления о том, что есть страны, которые хотят принять следующие Игры, - сказал Леонов. - Их минимум две, о чем было сказано на церемонии открытия".

"Но на самом деле мне известно, что уже несколько стран проявили интерес к тому, чтобы принять Игры в последующие годы. Создана международная федерация, которая в рамках своей компетенции будет принимать решение о месте проведения Игр", - отметил он.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.