Чемпион мира по пляжному футболу Пархоменко оценил идею создания российского симулятора

Денис Пархоменко назвал классной эту идею

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Идея создания российского аналога футбольного симулятора FIFA является классной. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира по пляжному футболу 2021 года и игрок фиджитал-футбольной команды "Феникс", которая участвует в Играх будущего, Денис Пархоменко.

В субботу стартовали соревнования по фиджитал-футболу на Играх будущего. "Феникс" в первом матче группового этапа обыграл Holcattes со счетом 9:5.

"Игру оценю на троечку с плюсом, ребята могут не согласиться, но мне все-таки хотелось бы видеть большего в физической части, ребята справились в диджитале на четыре с плюсом, - сказал Пархоменко. - Не получалось с точки зрения тактики, но ребята молодцы, оборонялись, помогли. Старт турнира всегда выходит нервным, я считаю, что мы проявили все лучшие качества на базовом уровне, рассчитываю, что в будущем будем набирать ход".

"Странно, что Андрей Аршавин попросил президента России [Владимира Путина] о создании футбольного симулятора, наверное, нужно все-таки к техническим ребятам обращаться, потому что они за это отвечают. Идея на самом деле хорошая, насколько она будет воплощаемой, с чего нужно начинать - разберутся профессионалы. Но сама идея классная, спасибо Андрею за то, что он высказал свое пожелание за всех российских спортсменов", - добавил Пархоменко.

Президент России Владимир Путин на Играх будущего ознакомился с идеей создать отечественный аналог футбольного симулятора FIFA. Бывший футболист петербургского "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России Аршавин обратился к главе государства с предложением создать российский футбольный симулятор, в котором можно будет играть за национальную сборную РФ и не только. С реализацией идеи, по его словам, мог бы помочь глава "Газпрома" Алексей Миллер - холдинг является генеральным спонсором "Зенита".

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.