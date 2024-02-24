Глава НОК Белоруссии считает важным потенциальный матч сборной по футболу против россиян

РФС ведет переговоры с Белорусской федерацией футбола о проведении товарищеского матча в июне 2024 года

ТАСС, 24 февраля. Потенциальный товарищеский матч между сборными России и Белоруссии будет важным для обеих команд, поскольку футболисты получат игровую практику. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал глава Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Виктор Лукашенко.

16 февраля в Российском футбольном союзе (РФС) сообщили ТАСС, что ведут переговоры с Белорусской федерацией футбола о проведении товарищеского матча в июне 2024 года.

"Очень положительно [отношусь к идеи проведения матча], для нас и для вас это очень важно. Игровая практика - это очень хорошо. Начнем с вас, а потом к нам прилетайте", - сказал Лукашенко.

10 января первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич сообщил ТАСС, что сборная Белоруссии может провести товарищеский матч с россиянами только в июне 2024 года, но конкретики в переговорах пока нет. В середине февраля он рассказал агентству, что вероятность проведения товарищеского матча достигла 90 процентов, РФС готов провести игру в Минске, а подписание договора - вопрос времени. Василевич также отметил, что Белорусская федерация футбола запросила в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласование на проведение матча с командой России.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине. Пресс-служба РФС сообщила, что в марте сборная России проведет товарищеские матчи с командами Сербии и Парагвая, обе встречи пройдут на "ВТБ-Арене" в Москве.