На Игры будущего продано 97% билетов

Соревнования завершатся 3 марта

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. На Игры будущего в продаже осталось около 3% билетов. Об этом журналистам сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Игры будущего проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта.

"Билетов практически не осталось, - сказал Леонов. - По общему объему у нас загрузка 97%. Но если не получится посмотреть воочию, то приглашаем всех к стриминговым платформам, на которых все в большом количестве освещается".

В основную программу Игр будущего входят 16 дисциплин, еще пять - в расширенную.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.