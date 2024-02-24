Шешуков считает, что российский футбольный симулятор будет популяризировать игру

Президент России Владимир Путин на Играх будущего ознакомился с идеей создать отечественный аналог футбольного симулятора FIFA

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Создание российского аналога футбольного симулятора будет способствовать популяризации игры. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист московских "Спартака" и "Локомотива" Александр Шешуков.

В субботу стартовали соревнования по фиджитал-футболу на Играх будущего. "Феникс", за который выступает Шешуков, в первом матче группового этапа обыграл Holcattes из Гондураса со счетом 9:5.

"Я мало играл, потому что получил небольшое повреждение, которое не позволяет сыграть на 100%. Первая игра - всегда волнительно, наверное, где-то можно перегореть, но хорошо сыграли в первой части, поэтому было попроще. Так, уровень турнира по сравнению с фиджитал-турнирами по подбору футболистов заметно выше. Даже сегодня команда Гватемалы, можно сказать, не особо футбольная страна, смогла благодаря специфике поля дать бой".

"В целом положительно отношусь к этой идее [создания футбольного симулятора], это будет способствовать популяризации футбола. Хорошая идея", - добавил Шешуков.

Президент России Владимир Путин на Играх будущего ознакомился с идеей создать отечественный аналог футбольного симулятора FIFA. Бывший футболист петербургского "Зенита", английского "Арсенала" и сборной России Аршавин обратился к главе государства с предложением создать российский футбольный симулятор, в котором можно будет играть за национальную сборную РФ и не только. С реализацией идеи, по его словам, мог бы помочь глава "Газпрома" Алексей Миллер - холдинг является генеральным спонсором "Зенита".

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.