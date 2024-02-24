Моторыгин будет защищать ворота "Динамо" в матче КХЛ с "Адмиралом"

21-летний голкипер пропустил три последние игры

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Максим Моторыгин будет защищать ворота московского "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в владивостокским "Адмиралом". Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

Встреча пройдет в субботу на московской "ВТБ-Арене" и начнется в 17:00 мск.

21-летний Моторыгин в последний раз выходил в стартовом составе столичной команды в домашнем матче с минским "Динамо" (2:1), который прошел 15 февраля. В трех следующих встречах основным голкипером был Илья Коновалов. Бело-голубые обыграли подмосковный "Витязь" (6:3), уфимский "салават Юлаев" (2:1 в овертайме) и череповецкую "Северсталь" (3:2).

По сравнению с прошлой игрой в составе "Динамо" нападающий Андрей Никонов заменил Владислава Михайлова. Первый матч с 29 января проведет 19-летний защитник Артем Кудашов.

"Динамо" после 66 матчей набрало 94 очка и занимает 2-е место в Западной конференции и общей таблице КХЛ, отставая от петербургского СКА на 1 балл. СКА провел на матч больше. "Адмирал" в 66 матчах набрал 53 очка и занимает предпоследнее, 11-е место в Восточной конференции, лишившись шансов на попадание в плей-офф.