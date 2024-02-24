"Спартак" начнет плей-офф МХЛ с победителем пары "Крылья Советов" - "Академия Михайлова"

Первый раунд плей-офф состоится с 7 по 15 марта

ТАСС, 24 февраля. Московский "Спартак" сыграет в плей-офф Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) с победителем пары "Крылья Советов" (Москва) - "Академия Михайлова" (Тула).

В воскресенье "Спартак" провел последний матч в регулярном чемпионате МХЛ, обыграв "Капитан" из Ступино со счетом 7:1. Победа позволила подопечным Александра Баркова занять третье место в дивизионе "Золотой" Западной конференции, набрав 74 очка. Первое место занял ярославский "Локо" (90), второе - "СКА-1946" (82). В пятницу участие в плей-офф от Запада гарантировали московское "Динамо" и череповецкий "Алмаз".

В Кубок Харламова напрямую выходят по пять команд из Западной и Восточной конференций дивизиона "Золотой". Оставшиеся шесть путевок будут разыграны в раунде плей-ин. В нем сыграют команды, занявшие 6-8-е места в конференциях дивизиона "Золотой", и команды, занявшие 1-3-е места в конференциях дивизиона "Серебряный".

На Западе в 1/8 финала плей-офф "Локо" сыграет с победителем пары "Динамо" (Санкт-Петербург) - "Амурские тигры" (Хабаровск), "СКА-1946" - с победителем пары "Красная Армия" - "Атлант", " Спартак" - с победителем пары "Крылья Советов" - "Академия Михайлова", "Динамо" встретится с "Алмазом". В "Золотом" дивизионе Восточной конференции напрямую в плей-офф вышли "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск), "Белые медведи" (Челябинск), "Омские ястребы", нижегородская "Чайка" и казанский "Ирбис". В первом раунде плей-офф "Мамонты Югры" сыграют с победителем пары "Сибирские снайперы" (Новокузнецк) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк), "Белые медведи" - с победителем пары "Авто (Екатеринбург) - "Ладья" (Тольятти), "Омские ястребы" - с победителем пары "Стальные Лисы" (Магнитогорск) - "Реактор" (Нижнекамск), "Чайка" сыграет с "Ирбисом".

Матчи плей-ин пройдут с 28 февраля по 4 марта, серии проходят до двух побед. Первый матч проводится на поле команд, занявших места с первого по третье в дивизионах "Серебряный". Второй и третий (при необходимости) - на льду команд, занявших места с шестого по восьмое в дивизионах "Золотой". В случае ничьей в основное время назначается 10-минутный овертайм, если он не выявит победителя, то проводится серия штрафных бросков.

Первый раунд плей-офф МХЛ пройдет с 7 по 15 марта, серии проходят до трех побед. Первые два матча играются на площадках команд, занявших более высокое место на предварительном этапе. В случае ничьей в основное время проводятся 10-минутный овертайм, если он не выявил победителя, то назначается серия штрафных бросков. В играх, где определяется исход серии, в случае ничейного результата назначаются 20-минутные овертаймы, их количество неограничено.