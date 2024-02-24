Ласицкене призналась, что отвыкла участвовать в квалификационных турнирах перед финалами

В последний раз спортсменка принимала участие в квалификации на Олимпийских играх в Токио

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Олимпийской чемпионке в прыжках в высоту Марии Ласицкене на зимнем чемпионате России в Москве пришлось впервые после Игр в Токио принимать участие в квалификационном турнире. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

"Отвыкла от квалификации, в последний раз прыгала ее на Олимпиаде 2021 года в Токио, - заметила Ласицкене. - Но все прошло хорошо. Теперь надо забыть об этом и настраиваться на завтра".

"Как прыгалось сегодня? Да уже не важно. Рада, что такое большое количество молодых девочек заявились на турнир. Пришло то время, когда я в секторе практически самая старшая", - заключила спортсменка.

В квалификационном турнире принимало участие 18 прыгуний в высоту, 12 лучших вышли в финал. Ласицкене в отборочном раунде совершила три прыжка, в последней попытке показав результат 1,83 метра. Организаторы проводят квалификационные турниры в том случае, если на соревнования заявилось большое количество участников.

Финал в женских прыжках в высоту пройдет 25 февраля, в последний день чемпионата России в помещении.