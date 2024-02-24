Участник Игр будущего из Китая назвал Казань очень красивым местом

Игрок команды по фиджитал-футболу GZ.QIUXIN Дэн Жунда отметил, что в городе немного холоднее, чем ожидалось

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Казань - очень красивое место, но в городе оказалось немного холоднее, чем ожидали участники китайской команды по фиджитал-футболу GZ.QIUXIN. Такое мнение журналистам высказал игрок команды Дэн Жунда.

В субботу на Играх будущего стартовали соревнования по фиджитал-футболу. GZ.QIUXIN обыграла команду из Армении "Ван" со счетом 8:7.

"Матч был действительно очень горячим, было очень тяжело поначалу, но потом мы разыгрались, все было хорошо, - сказал Дэн Жунда. - Я очень рад, что организовали такие Игры, в которых очень много участников и спортивных дисциплин, мы рады, что есть возможность поучаствовать в фиджитал-футболе. Я впервые в Казани, очень красивое место, здесь чуть холоднее, чем я ожидал, надеюсь, что будет время увидеть город получше. Мы привезли с собой теплые пуховики, штаны и шапки".

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.