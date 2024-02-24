Игрок "Рубина" Безруков оценил идею турнира по фиджитал-футболу среди команд РПЛ

24 февраля на Играх будущего стартовали соревнования по фиджитал-футболу

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Проведение чемпионата или турнира по фиджитал-футболу среди команд Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) было бы интересно. Такое мнение журналистам высказал футболист казанского "Рубина" Руслан Безруков.

24 февраля на Играх будущего стартовали соревнования по фиджитал-футболу.

"Мне кажется, что многие футболисты играют в компьютерные игры, в целом, как и я, мне нравится FIFA, CS:GO, - сказал Безруков. - Я думаю, что будущее есть у этой концепции, сами недавно ходили играть в стрелялки в VR, получили удовольствие. Понимаю, что в этом есть будущее, потому что многие играют в компьютерные игры, есть проблемы с лишним весом, режимом, а Игры будущего помогают с этим бороться. Ты занимаешься спортом и получаешь удовольствие от игр. Поэтому мне кажется, что это крутая задумка".

"Слышал про формат фиджитал-футбола, хотелось бы посетить, ведь это крутая задумка, у нас в "Рубине" почти так же. Мы на тренировке играем в футбол, а потом соревнуемся в FIFA. Я думаю, что было бы прикольно провести турнир по фиджитал-футболу среди команд РПЛ, многие клубы делают между собой турниры по CS:GO, мне кажется, что это было бы интересно", - добавил Безруков.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.