Футболист Безруков считает, что российский аналог FIFA был бы интересен аудитории

Игрок "Рубина" отметил, что хочется попробовать что-то новое

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Российский аналог компьютерной игры FIFA пользовался бы популярностью среди поклонников футбола. Такое мнение журналистам высказал футболист казанского "Рубина" Руслан Безруков.

"Когда я увидел эту новость, было чуть-чуть смеха, чуть-чуть гордости, - сказал Безруков. - Хоть это и смешно выглядит в плане того, что с нуля создать игру сложно. Но в целом если бы у них это получилось сделать, то каждый человек попробовал бы и углубился, поиграл бы 100 процентов. Потому что хочется какой-то аналог FIFA, был до этого Pro Evolution Soccer от японской компании, сейчас осталась только FIFA, а хочется что-то новое, как раз такой симулятор был бы нужен, хотелось бы это попробовать".

Президент России Владимир Путин на Играх будущего ознакомился с идеей создать отечественный аналог футбольного симулятора FIFA. Бывший футболист петербургского "Зенита", английского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин обратился к главе государства с предложением создать российский футбольный симулятор, в котором можно будет играть за национальную сборную РФ и не только. С реализацией идеи, по его словам, мог бы помочь глава "Газпрома" Алексей Миллер - холдинг является генеральным спонсором "Зенита".