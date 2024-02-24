Член индийской команды назвал Игры будущего лучшим турниром, в котором принимал участие

Соревнования проходят в Казани

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Игры будущего - лучший турнир в котором приходилось принимать участие индийской команде DS Robotics, соревнующейся в битве роботов. Об этом ТАСС рассказал участник команды Санджидхан Моханасундарам.

"Мы участвовали в битве роботов в прошлом году, заняли там второе место, так мы отобрались на Игры будущего. Организация турнира потрясающая, нам всегда готовы помочь с любыми вопросами, все супер. Мы даже не чувствуем, что находимся в другой стране. Мы очень много участвовали в соревнованиях в Индии, но это - лучшее из всего, где нам приходилось принимать участие. Наша цель на турнир, как, наверно, и у всех, - выиграть", - сказал спортсмен.

В первом бою команда DS Robotics победила коллектив Fierce Roc из Китая.

"Для нас это огромная победа, потому что в прошлом году на битве роботов мы также соревновались с командой из Китая, и в тот раз они выиграли. Мы готовились к этой битве три месяца, усилили свою защиту. Конечно, очень приятно победить", - поделился впечатлениями от первого боя Моханасундарам.

Соревнования по битве роботов стартовали в субботу. В турнире участвуют 16 команд, в каждой от одного до пяти участников. Соревнование проводится по олимпийской системе в четыре этапа: по результатам первого тура выбывает восемь команд, второго - четыре команды, в полуфинале - две, победители своих поединков встречаются в финале. Продолжительность поединка - три минуты. Побеждает команда, которая наберет больше очков или разрушит робот соперника.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.