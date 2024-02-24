Участник команды из ОАЭ на битве роботов рассказал, что ему понравилась русская зима

Соревнования по битве роботов стартовали в субботу

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Участники команды TBD из ОАЭ, приехавшие в Казань на Игры будущего для выступления в битве роботов, полюбили Казань за снежную зиму. Об этом ТАСС рассказал участник команды Мохэммэд Сэджэд Ширали.

"Город очень красивый, очень много впечатлений. У нас в Дубае совсем нет снега, а тут так прохладно, всюду снег, нам безумно нравится", - сказал спортсмен.

В первом бою команда TBD победила коллектив Blanka Botz из Индии.

"Все прошло просто потрясающе, мы вообще не знали, чего ожидать, но выиграли и безумно счастливы. На самом деле, это наше первое такое крупное соревнование, мы недавно собрались вместе, поэтому очень счастливы, что мы тут. Цель - дойти до финала и победить, но пока готовимся ко второй битве", - добавил он.

Соревнования по битве роботов стартовали в субботу. В турнире участвуют шестнадцать команд, в каждой из которых от одного до пяти участников. Соревнование проводится по олимпийской системе в четыре этапа: по результатам первого тура выбывает восемь команд, второго - четыре, в полуфинале - две, победители своих поединков встречаются в финале. Продолжительность поединка - три минуты. Побеждает команда, которая наберет больше очков или разрушит робот соперника.

Игры будущего завершатся 3 марта, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.