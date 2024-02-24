Футболисты "Динамо" обыграли ЦСКА в товарищеском матче

Встреча прошла в Турции и завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых

ТАСС, 24 февраля. Футболисты московского "Динамо" со счетом 2:1 обыграли столичный ЦСКА в товарищеском матче. Встреча прошла в Турции, где обе команды завершают сборы.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Вячеслав Грулев (83-я минута) и Хорхе Карраскаль (89). У проигравших отличился Милан Гайич (73).

После 18 туров "Динамо" набрало 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, ЦСКА с 28 очками располагается на восьмой строчке. В первом матче после возобновления чемпионата "Динамо" 3 марта на своем поле сыграет с московским "Локомотивом", ЦСКА 2 марта примет "Оренбург".

В товарищеском матче в ОАЭ "Локомотив" со счетом 3:1 обыграл "Ростов".