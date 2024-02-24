Прыгун в высоту Лысенко начнет летний сезон в мае с командного чемпионата России в Сочи

Турнир пройдет 21-22 мая

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Командный чемпионат России, который пройдет в Сочи с 21 по 22 мая, станет для лидера сборной страны в прыжках в высоту Данила Лысенко первым стартом летнего сезона. Об этом Лысенко сообщил журналистам.

24 февраля Лысенко победил на чемпионате России в помещении с результатом 2,33 метра.

"Это был мой последний турнир в зимнем сезоне, - сказал Лысенко. - Теперь я буду отдыхать, хотелось бы съездить с женой на море. Летний сезон начну на командном чемпионате России".

Лысенко является победителем зимнего чемпионата мира 2018 года и серебряным призером летнего мирового первенства 2017 года. После своего возвращения в спорт в августе 2022 года он не проиграл ни одного старта.