Гусев установил рекорд КХЛ по количеству очков за один регулярный чемпионат

Нападающий "Динамо" набрал 86 очков, превзойдя достижение Сергея Мозякина

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Никита Гусев установил рекорд Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству очков по ходу одного регулярного чемпионата.

Гусев отметился голевой передачей в домашнем матче против владивостокского "Адмирала" (4:3 после овертайма). Теперь форвард столичной команды имеет на счету 86 очков (23 гола + 63 передачи) в 67 играх. Прежнее достижение принадлежало Сергею Мозякину, который в сезоне-2016/17 в составе магнитогорского "Металлурга" завершил регулярный чемпионат с 85 очками (48+37) после 60 встреч.

Ранее Гусев стал первым игроком в истории КХЛ, который дважды за один регулярный чемпионат набрал 80 и более очков. В сезоне-2018/19 в составе петербургского СКА нападающий записал на свой счет 82 очка (17+65) в 62 встречах. До этого данная отметка также покорялась форварду Александру Радулову - 80 очков (20+60) за уфимский "Салават Юлаев" в сезоне-2010/11.

Гусеву 31 год, он перешел в "Динамо" перед началом сезона, прошлый сезон игрок провел в СКА. Форвард ранее также выступал за СКА с 2015 по 2019 год, выиграв вместе с командой Кубок Гагарина в сезоне-2016/17. По ходу карьеры он защищал цвета московского ЦСКА, хабаровского "Амура", "Югры" из Ханты-Мансийска, в Национальной хоккейной лиге выступал за "Нью-Джерси" и "Флориду". В составе сборной России Гусев стал олимпийским чемпионом (2018), серебряным призером Игр (2022) и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2017, 2019).

Мозякин выступал с 1999 по 2021 год. Он является рекордсменом по набранным очкам в матчах регулярных чемпионатов России - 1 024. В 2018 году Мозякин стал олимпийским чемпионом, в его активе также две золотые (2008, 2009), две серебряные (2010, 2015) и две бронзовые (2016, 2017) награды чемпионатов мира, хоккеист является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе "Металлурга" (2014, 2016). В октябре 42-летний Мозякин стал помощником главного тренера "Металлурга".