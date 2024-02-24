Лысенко рассказал, что следит за международными турнирами, несмотря на отстранение

Российские легкоатлеты с марта 2022 года лишены возможности выступать на международных соревнованиях

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Двукратный чемпион России в прыжках в высоту Данил Лысенко продолжает следить за международными соревнованиями, несмотря на то, что российские спортсмены не имеют права в них участвовать. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

"Я слежу за международными соревнованиями, правда, не так внимательно, - сказал Лысенко. - Обычно в соцсетях результаты отслеживаю. Конечно, мне интересно, что ребята показывают. Буду ли я следить за зимним чемпионатом мира? Думаю, да, интересно посмотреть будет, все-таки высота".

Российские легкоатлеты с марта 2022 года лишены возможности выступать на международных соревнованиях. Лысенко является победителем зимнего чемпионата мира 2018 года и серебряным призером летнего ЧМ-2017.