Морозов заявил, что Гусев своим рекордом подтвердил статус одной из главных звезд КХЛ

Форвард "Динамо" установил рекорд по количеству очков в одном регулярном чемпионате КХЛ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Никита Гусев, установивший новый рекорд результативности за один регулярный чемпионат, подтвердил статус одной из главных звезд Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение высказал президент КХЛ Алексей Морозов, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

В субботу Гусев в домашнем матче с владивостокским "Адмиралом" (4:3 в овертайме) сделал голевую передачу и довел количество очков в нынешнем сезоне до 86 (23 гола + 63 передачи) в 67 играх. Он превзошел достижение Сергея Мозякина, который в сезоне-2016/17 в составе магнитогорского "Металлурга" завершил регулярный чемпионат с 85 очками (48+37) по итогам 60 встреч.

"Мы видим, что сейчас игра стала результативнее, появилось больше ярких хоккеистов, демонстрирующих незаурядное мастерство и высокий уровень, - сказал Морозов. - И если в прошлом сезоне при увеличении количества матчей никто не смог подобраться к рекордам Мозякина, то сейчас, помимо бомбардирского, было близко к обновлению и снайперское достижение".

"Поздравляю Никиту Гусева с новым рекордом результативности в одном отдельно взятом регулярном чемпионате, - продолжил президент КХЛ. - По своему опыту могу сказать, что такие результаты даются тяжелым трудом, плюс требуется понимание партнеров по звену. Здорово, что в этом сезоне Никита в новой команде с ходу подтвердил статус одной из главных звезд лиги и сейчас переписывает ее историю".

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 26 февраля, плей-офф начнется 29 февраля.