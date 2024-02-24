Участники команды из Бразилии на битве роботов вышли на бой в тюбетейках

По словам одного из участников, спортсменам очень понравилось в Казани

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Участники команды Braabots из Бразилии, приехавшие в Казань на Игры будущего для выступления в битве роботов, вышли на первый бой в тюбетейках. Такой выбор головного убора они сделали из-за того, что им очень понравилось в Татарстане, рассказал ТАСС участник команды Моэсир Эвелино Элвес Джуниор.

"Это наш первый раз в России, все просто замечательно. Нам очень нравится, вы в нашем сердце прямо сейчас. Конечно, хотелось пройти дальше, но впечатления самые лучшие. Страна замечательная, город очень красивый, все супер", - сказал он.

В первом бою команда Braabots уступила коллективу Turbomechatroniki из Москвы.

"Конечно, мы верили в свои силы, но у нас было очень мало времени, чтобы подготовиться. Мы проиграли, но тем не менее очень рады находиться здесь", - добавил спортсмен.

Соревнования по битве роботов стартовали в субботу. В турнире участвуют 16 команд, в каждой от одного до пяти участников. Соревнование проводится по олимпийской системе в четыре этапа: по результатам первого тура выбывает восемь команд, второго - четыре команды, в полуфинале - две, победители своих поединков встречаются в финале. Продолжительность поединка - три минуты. Побеждает команда, которая наберет больше очков или разрушит робот соперника.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.