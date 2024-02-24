Легкоатлет Лысенко рассказал, что его на достижение высоких результатов мотивирует жена

В субботу Лысенко победил на чемпионате России в помещении, повторив лучший результат сезона в мире.

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Действующий чемпион России в прыжках в высоту Данил Лысенко в условиях отстранения от международных стартов черпает мотивацию в своей семье. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

"Я просто получаю удовольствие от прыжков, - ответил Лысенко на вопрос, откуда у него берется мотивация достигать высоких результатов. - Мотивация для меня - это моя семья, мои родные, моя жена. Я понимаю, что нужно показывать высокие результаты, пусть сейчас и нет международных соревнований. Уверен, летом будут интересные старты".

24 февраля Лысенко победил на чемпионате России в помещении, прыгнув на 2,33 метра и повторив лучший результат сезона в мире.

Российские легкоатлеты с марта 2022 года лишены возможности выступать на международных стартах. Лысенко является победителем зимнего чемпионата мира 2018 года и серебряным призером летнего мирового первенства 2017 года.