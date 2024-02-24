Сборная Белоруссии проиграла в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу

Белорусы разыграют бронзовые медали в матче с иранцами

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Сборная Белоруссии по пенальти уступила команде Италии в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу. Турнир проходит в ОАЭ.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 3:3, в серии пенальти точнее оказались итальянцы - 5:4. В составе победителей голы забили Жозеф Джентилин (20-я минута), Марко Джиордани (24) и Эммануэле Зурло (31). У белорусской команды отличились Игорь Бриштель (5 и 30), Евгений Новиков (9). На 18-й минуте красную карточку получил белорус Олег Гапон.

В финале итальянцы сыграют с командой Бразилии, переигравшей в другом полуфинале иранцев (3:2). Сборные Белоруссии и Ирана разыграют бронзовые награды турнира. Обе игры пройдут 25 февраля. Ранее сборная Белоруссии ни разу не доходила до полуфинала чемпионата мира.

Победителем предыдущего чемпионата мира, который прошел в 2021 году в Москве, стала сборная России. В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В 2023 году сборная России по пляжному футболу провела 26 матчей. Российская команда выиграла Бетсити - Кубок наций, в котором также принимали участие сборные Ирана, ОАЭ и Сенегала.