Жамнов сообщил, что хоккеист "Спартака" Ковальчук получил микротравму

Форвард красно-белых пропустил матчи с "Торпедо" и "Северсталью"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Илья Ковальчук получил микротравму, из-за чего не принял участия в двух последних матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

Ковальчук не сыграл в матчах с нижегородским "Торпедо" и череповецкой "Северсталью".

"У него микротравма, посмотрим. Мы следим, не форсируем события. Как будет готов на 100%, тогда будем принимать решения", - сказал Жамнов.

Ковальчук побывал в Казани, где 21 февраля открылись Игры будущего. "У нас был выходной, я тут ничего такого не вижу. Он отпросился, разговаривал со мной и руководством. У него микротравма была еще до этого", - отметил Жамнов.

Заключительный матч в регулярном чемпионате КХЛ "Спартак" проведет с минским "Динамо" 26 февраля. В плей-офф "Спартак" сыграет с "Северсталью", первые два матча пройдут в Москве 29 февраля и 2 марта.