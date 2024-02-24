Теннисист Хачанов заявил, что каждый выигранный турнир для него особенный

Россиянин в субботу выиграл турнир в Дохе

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов считает особенной каждую победу на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Комментарий Хачанова ТАСС предоставила пресс-служба ATP.

В субботу Хачанов со счетом 7:6 (14:12), 6:4 обыграл чеха Якуба Меншика в финале турнира в Дохе. Россиянин выиграл шестой турнир ATP в карьере.

"Вчера был тай-брейк, который закончился со счетом 14:12, и когда сегодня была такая же ситуация, такой же счет, я даже не поверил. Просто я старался оставаться спокойным до самого конца, оставаться сильным и делать, что могу", - отметил Хачанов.

"Это мой шестой титул. И, конечно, каждый - особенный. Но здесь, в Дохе, очень приятно победить. Мне очень нравится этот турнир", - добавил российский теннисист.

Хачанову 27 лет, он занимает 17-е место в рейтинге ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2023) и Открытого чемпионата США (2022). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.