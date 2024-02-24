Гусев рассказал, что получил эмоциональный всплеск, побив рекорд КХЛ

Нападающий "Динамо" установил рекорд по количеству очков в одном регулярном чемпионате

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Никита Гусев получил эмоциональный всплеск после того, как установил рекорд Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству очков за один регулярный чемпионат. Об этом Гусев рассказал журналистам.

В субботу Гусев в домашнем матче с владивостокским "Адмиралом" (4:3 в овертайме) сделал голевую передачу и довел количество очков в нынешнем сезоне до 86 (23 гола + 63 передачи) в 67 играх. Нападающий "Динамо" оформил результативный пас на победный гол. Он превзошел достижение Сергея Мозякина, который в сезоне-2016/17 в составе магнитогорского "Металлурга" завершил регулярный чемпионат с 85 очками (48+37) по итогам 60 встреч.

"Я сегодня прочувствовал [давление] на игре, чувствовал, что ребята поддерживают и партнеры помогают. Я много таких ответственных матчей играл, но все равно каждую игру надо стараться выиграть. Если есть задача побить рекорд, значит, она есть. Был эмоциональный всплеск, потому что всю игру было очень много моментов, но не получалось ни забить, ни отдать", - отметил Гусев.

"Мы до начала игры знали, все готовились. Старались выйти, как на самую лучшую команду лиги. И они так же вышли, поэтому получилась тяжелая игра", - добавил он.

"Динамо" набрало 96 очков и возглавляет турнирную таблицу КХЛ, опережая петербургский СКА на 1 балл. 26 февраля "Динамо" примет московский ЦСКА, СКА 25 февраля дома сыграет с пекинской командой "Куньлунь Ред Стар". "Если есть возможность выиграть чемпионат, то, конечно, такая задача важна. Все прекрасно понимают важность матча с ЦСКА, все будут готовиться и стараться выиграть", - заключил Гусев.