Команду Winstrike бороться за третье место на Играх будущего мотивировали призовые

В соревнованиях по Warface + лазертаг Winstrike была фаворитом, но уступила в полуфинале команде Young

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Российская команда Winstrike была сильно расстроена поражению в полуфинале турнира по Warface + лазертаг на Играх будущего в Казани, однако хорошие призовые смогли настроить ее на достойную игру в матче за третье место. Об этом журналистам рассказали игроки команды Никита Жеребцов и Никита Волков.

Команда Winstrike являлась фаворитом турнира, путь в финал в пятницу ей преградила команда Young. За победу над командой Antyad (2:0) в матче за третье место Winstrike получила $37,5 тыс.

"Вчерашний день нас подкосил, все расстроились, но на этот матч мы вышли заряженными на победу. Нас мотивировали призовые, потому что между третьим и четвертым местом они сильно отличаются", - сказал Волков.

"На этом турнире не было команды, которая бы нас обыграла, мы сами все проиграли, - отметил Жеребцов. - Мы 100% выиграли бы турнир, если бы делали все как нужно. Третье место лучше, чем четвертое, но хуже, чем первое. Для нас результат не очень, но мы сделали, что смогли, и призовые отличные".

Жеребцов добавил, что в матче за третье место Winstrike победила "без шансов" для соперника. "На второй карте у них, грубо говоря, играл один игрок, которого мы закрыли и откамбэчили, делов-то, - сказал он. - Мы еще не отошли от вчерашней игры, понятно, что вчера свершилось чудо, такого в истории Warface никогда не было, чтобы команде удавалось уйти с 6:10, ребята вытащили минимум четыре "мертвых" раунда, такого не бывает. Так что вчера реально были Игры будущего".

Спортсмены отметили организацию Игр будущего, они изъявили желание принять участие в них еще раз. "Турнир самый крутой из тех, в которых я участвовал. Мне понравился формат "фиджитал", это мотивирует заниматься спортом, чтобы побеждать", - сказал Волков.