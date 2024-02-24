Ковальчук не назвал матч "Спартака" с "Северсталью" репетицией к плей-офф КХЛ

Команды встретятся в первом раунде плей-офф

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Спартаком" и "Северсталью" не стоит называть репетицией к серии между этими командами в плей-офф. Такое мнение ТАСС высказал нападающий красно-белых Илья Ковальчук.

В субботу "Спартак" обыграл со счетом 5:3 дома "Северсталь". Команды начнут плей-офф двумя матчами в Москве 29 февраля и 2 марта. Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов сообщил, что Ковальчук пропустил последние две игры с "Торпедо" (7:3) и "Северсталью" из-за микротравмы.

"Состояние отличное, все увидим послезавтра, - ответил Ковальчук по поводу своего здоровья. - Это не репетиция, а игра регулярного чемпионата, это совсем другие эмоции. Понятно, что мы будем играть с ними в плей-офф, но сейчас надо ее забыть, подготовиться к Минску и затем у нас будет три дня подготовиться к серии к "Северстали".

Последние три матча "Спартака" в регулярном сезоне с "Торпедо", "Северсталью" и минским "Динамо" не имеют турнирного значения - команда гарантировала четвертое место. "Каждая игра важна. Когда приходит полный стадион болельщиков, то обязан выкладываться на 200%, мы об этом говорим между собой", - отметил Ковальчук.

В заключительном матче регулярного чемпионата "Спартак" примет минское "Динамо" 26 февраля.