Участник Игр будущего Макаренко отметил поддержку болельщиков на турнире

Соревнования проходят в Казани

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Участник турнира по игре "Мир танков" на Играх будущего Владимир Макаренко из команды Beyond считает, что самое лучшее на этих соревнованиях - это живой зрительный зал. Такое мнение он высказал ТАСС.

"Тут все на высшем уровне, но особенно хочется отметить живой зрительный зал. На предыдущих соревнованиях подобного формата ничего такого не было, а здесь за нас болело столько людей. И мне, и моим партнерам по команде это очень понравилось", - поделился спортсмен.

"Мир танков" + суперфинал является дисциплиной из вызова "Стратегия" - в ней приняли участие 8 команд по 7 человек. Те, кто пройдут в финал турнира, сразятся также еще в одной дисциплине, которую выберут капитаны команд. Призовой фонд турнира по игре "Мир танков" + суперфинал составил $500 тыс.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.