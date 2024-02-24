Участник Игр будущего объяснил, почему на турнире "Мир танков" почти нет иностранцев

По мнению капитана команды Beyond Анатолия Баракова, основной причиной является высокий уровень российских киберспортсменов

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Основной причиной маленького количества иностранных участников Игр будущего в дисциплине "Мир танков" является очень высокий уровень российских игроков. Такое мнение ТАСС высказал капитан команды Beyond Анатолий Бараков.

"Иностранных киберспортсменов здесь почти нет по многим причинам, но основная - в России игроки в "Мир танков" гораздо сильнее, чем во всем остальном мире", - считает Бараков.

"Мир танков" + суперфинал является дисциплиной из вызова "Стратегия" - в ней приняли участие 8 команд по 7 человек. Те, кто пройдут в финал турнира, сразятся также еще в одной дисциплине, которую выберут капитаны команд. Призовой фонд турнира по игре "Мир танков" + суперфинал составил $500 тыс.

"Здесь все великолепно. Я на таких масштабных мероприятиях никогда не был, так что мне все очень сильно нравится. Сто процентов, что приедем на следующие Игры будущего", - добавил Бараков.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.