24 февраля, 18:58
Игры будущего

Участник Игр будущего объяснил, почему на турнире "Мир танков" почти нет иностранцев

По мнению капитана команды Beyond Анатолия Баракова, основной причиной является высокий уровень российских киберспортсменов

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Основной причиной маленького количества иностранных участников Игр будущего в дисциплине "Мир танков" является очень высокий уровень российских игроков. Такое мнение ТАСС высказал капитан команды Beyond Анатолий Бараков.

"Иностранных киберспортсменов здесь почти нет по многим причинам, но основная - в России игроки в "Мир танков" гораздо сильнее, чем во всем остальном мире", - считает Бараков.

"Мир танков" + суперфинал является дисциплиной из вызова "Стратегия" - в ней приняли участие 8 команд по 7 человек. Те, кто пройдут в финал турнира, сразятся также еще в одной дисциплине, которую выберут капитаны команд. Призовой фонд турнира по игре "Мир танков" + суперфинал составил $500 тыс.

"Здесь все великолепно. Я на таких масштабных мероприятиях никогда не был, так что мне все очень сильно нравится. Сто процентов, что приедем на следующие Игры будущего", - добавил Бараков.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран. 

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