Китайская команда Xtreme Gaming выиграла соревнования по Dota 2 на Играх будущего

В финале Xtreme Gaming победила соотечественников из LGD Gaming

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Китайский коллектив Xtreme Gaming победил соотечественников из LGD Gaming в финале соревнований по Dota 2 на Играх будущего. Призовой фонд турнира, который проводился в "Казань экспо", составил $1 млн.

Финальный матч завершился со счетом 2-0 в пользу Xtreme Gaming. За Xtreme Gaming играют финалисты чемпионата мира Ван Чуньюй и Чжао Цзысин, а также Го Хунчэн, Лин Дзин и Дин Цун. Команда за победу на турнире получит $350 тыс., призовые LGD Gaming составили $160 тыс., китайский коллектив G2.IG, занявший третье место, получит $120 тыс.

Китайские команды не проиграли ни одной встречи соперникам из других регионов. Российские команды One Move, L1ga Team и Echpo4mak не смогли пробиться в плей-офф турнира.

Xtreme Gaming и LGD Gaming не смогут принять участие в суперфинале Игр будущего из-за плотного графика, на следующий день команды играют в групповой стадии турнира Dreamleague. Вместо них в матче по фиджитал-футболу сыграют европейский коллектив Entity и команда Boom, представляющая Юго-Восточный регион. Победитель встречи получит $50 тыс.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.