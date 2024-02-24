Дзюдоисты Тасоев и Башаев выступят на турнире Большого шлема в Ташкенте

Соревнования пройдут с 1 по 3 марта

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира Инал Тасоев и бронзовый призер Олимпиады Тамерлан Башаев выступят на турнире Большого шлема по дзюдо в Ташкенте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

Тасоев и Башаев поборются в весовой категории свыше 100 кг. Также из российских участников на турнире в Ташкенте выступят Гамзат Заирбеков, Аюб Блиев (оба - весовая категория до 60 кг), Махмадбек Махмадбеков, Данил Лаврентьев (оба - до 73 кг), Хасан Халмурзаев, Давид Карапетян (оба - до 81 кг), Михаил Игольников, Ихван Эдилсултанов (оба - до 90 кг), Арман Адамян и Михаил Каниковский (оба - до 100 кг).

В женской части соревнований примут участие россиянки Сабина Гилязова, Кристина Дудина (обе - до 48 кг), Главира Борисова, Лилия Нугаева (обе - до 52 кг), Ксения Галицкая, Дарья Курбонмамадова (обе - до 57 кг), Камила Бадурова, Дали Лилуашвили (обе - до 63 кг), Мадина Таймазова, Дарья Храмойкина (обе - до 70 кг), Антонина Шмелева (до 78 кг), Элис Старцева и Дарья Владимирова (обе - свыше 78 кг).

Турнир Большого шлема в Ташкенте является этапом олимпийской квалификации, соревнования пройдут с 1 по 3 марта.