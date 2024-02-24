В команде Young рассказали, на что потратят $87,5 тыс. за победу на Играх будущего

В субботу команда Young со счетом 2:0 обыграла HLS в финале дисциплины "Warface + лазертаг" на Играх будущего

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Игроки российской команды Young потратят призовые за победу в дисциплине "Warface + лазертаг" на Играх будущего на ремонт квартир, усовершенствование своих персональных компьютеров и помощь родителям. Об этом они рассказали журналистам после победы на турнире.

В субботу команда Young со счетом 2:0 обыграла HLS и заработала $87,5 тыс.

"Отличный турнир: судьи, сцена, на которой мы играли, болельщики, все супер, - рассказал Станислав Кузнецов из Young. - Эта победа очень много значит для меня и нашего состава. У нас есть такая традиция: мы занимаем либо первое, либо третье место, и поскольку на предыдущем турнире мы стали третьими, то сейчас изначально знали, что займем первое. Для нас эта победа действительно очень значима".

"Что сделаю с призовыми? Отложу деньги или потрачу на ремонт квартиры", - рассказал Кузнецов.

Его партнер по команде Алик Тагиев отметил, что свою долю призовых он "вложит в квартиру и отдаст родителям". Звиад Зардиашвили тоже намерен помочь родителям, также в его планах усовершенствовать персональный компьютер. Команда передаст немного призовых профессиональным игрокам в лазертаг, которые присоединились к ним на Играх будущего, даже несмотря на то что в плей-офф их помощь не потребовалась - обе встречи команда Young выиграла досрочно.

Команда HLS за второе место заработала $50 тыс. Игрок команды Никита Задойнов отметил, что Young была "на голову выше всех остальных команд". "Их формат - новая эра, у нас было ноль шансов", - сказал он.

"Игры будущего - лучший турнир по Warface. Я был ошарашен тем, сколько пришло людей", - подчеркнул он.