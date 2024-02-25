Российский боец Немков победил бразильца Каппелоццу на турнире в Саудовской Аравии

Россиянин победил удушающим приемом во втором раунде

ТАСС, 25 февраля. Российский боец смешанного стиля Вадим Немков победил бразильца Бруно Каппелоццу. Поединок прошел в рамках турнира "Professional Fighters League (PFL) против Bellator: чемпионы" в Саудовской Аравии.

Бой завершился во втором раунде после удушающего приема россиянина.

31-летний Немков является бывшим чемпионом Bellator в полутяжелом весе. На счету россиянина 18 побед, 2 поражения, 1 бой был признан несостоявшимся.

Каппелоцце 34 года. На счету бразильца 15 побед и 7 поражений, 1 поединок был признан несостоявшимся.