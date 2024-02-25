Немков посвятил победу над Каппелоццей Белгородской области

Российский боец одержал победу на турнире в Саудовской Аравии удушающим приемом во втором раунде

ТАСС, 25 февраля. Боец Вадим Немков посвятил Белгородской области победу на турнире в Саудовской Аравии. Об этом он заявил сразу после боя.

Немков победил бразильца Бруно Каппелоццу удушающим приемом во втором раунде на совместном турнире организаций Bellator и Professional Fighters League. Немков вышел на бой с флагом России.

"Посвящаю эту победу святому Белогорью", - сказал Немков.

Немкову 31 год, он живет и тренируется в Белгородской области. На его счету 18 побед, 2 поражения, еще 1 бой признан несостоявшимся.