Немков заявил о желании побороться за чемпионский титул в тяжелом весе

Победный бой с бразильцем Бруно Каппелоццей стал для российского бойца дебютным в тяжелой весовой категории

ТАСС, 25 февраля. Боец Вадим Немков хочет провести бой за чемпионский титул Bellator и Professional Fighters League (PFL) в тяжелом весе. Об этом он заявил сразу после боя.

Немков победил бразильца Бруно Каппелоццу удушающим приемом во втором раунде на совместном турнире Bellator и PFL. Немков вышел на бой с флагом России, поединок стал дебютным для россиянина в тяжелом весе.

"Новая ступень в моей карьере. Надеюсь, так начнется моя карьера в тяжах и продолжится до конца. Я хотел бы чемпионский бой и стать чемпионом", - сказал Немков.

Немкову 31 год, он живет и тренируется в Белгородской области. На его счету 18 побед, 2 поражения, еще 1 бой признан несостоявшимся.