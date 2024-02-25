Кучеров набрал три очка в матче НХЛ с "Айлендерс" и упрочил лидерство в списке бомбардиров

"Тампа" одержала победу со счетом 4:2

ТАСС, 25 февраля. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Айлендерс". Встреча завершилась победой "Тампы" со счетом 4:2.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ник Пол (5-я минута), Кучеров (6), Брэйден Пойнт (26) и Люк Гленденинг (60). У проигравших отличились Андерс Ли (54) и Брок Нельсон (58).

Кучеров сделал голевую передачу в эпизоде с третьим и четвертым голами. Российский форвард в текущем сезоне набрал 98 (37 заброшенных шайб + 61 голевая передача) очков и занимает первое место в списке бомбардиров. На второй строчке идет канадец Натан Маккиннон из "Колорадо", набравший 93 (34+59) очка. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 32 броска, голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин - 19.

"Тампа" прервала серию из трех поражений и с 67 очками после 59 матчей занимает пятое место в таблице Атлантического дивизиона. "Айлендерс" в 57 матчах набрали 60 очков и располагаются на шестой строчке в Столичном дивизионе. В следующем матче "Тампа" 25 февраля на выезде сыграет с "Нью-Джерси", "Айлендерс" в ночь на 27 февраля по московскому времени в гостях встретятся с "Далласом".

В других матчах игрового дня "Детройт" со счетом 6:1 разгромил "Сент-Луис", "Нью-Джерси" переиграл "Монреаль" (4:3).