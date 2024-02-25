Овечкин прервал 10-матчевую результативную серию в НХЛ

"Вашингтон" проиграл "Флориде" в овертайме

ТАСС, 25 февраля. "Вашингтон" проиграл "Флориде" в овертайме со счетом 2:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ник Казинс (25-я минута), Картер Верхеги (57) и Густав Форслинг (64). У проигравших голы забили Сонни Милано (39) и Том Уилсон (51). Защитник "Флориды" Дмитрий Куликов отличился результативной передачей, которая стала для него 15-й в нынешнем сезоне.

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не сумел записать на свой счет результативных действий и прервал серию из 10 матчей с набранными очками, за это время он забросил 8 шайб и сделал 6 передач. Матч против "Флориды" стал для капитана столичного клуба 1400-м в регулярных чемпионатах НХЛ, форвард стал 41-м игроком в истории лиги и первым из россиян, кому покорилась данная отметка. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ с 838 шайбами, он уступает по этому показателю только канадцу Уэйну Гретцки (894).

"Флорида" занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 80 очков в 58 матчах. "Вашингтон", прервавший серию из трех побед, располагается на пятой позиции Столичного дивизиона с 61 очком после 56 игр. В следующем матче "Флорида" примет "Баффало" 28 февраля. "Вашингтон" днем ранее сыграет на своей площадке против "Оттавы".

В других матчах игрового дня "Торонто" на выезде обыграл "Колорадо" (4:3), вратарь канадской команды Илья Самсонов отразил 26 бросков из 29. "Оттава" дома одолела "Вегас" (4:3 Б), "Бостон" в гостях уступил "Ванкуверу" (2:3 ОТ), у победителей передачей отметился защитник Никита Задоров. "Каролина" на своем льду не смогла справиться с "Далласом" (1:2), в составе хозяев результативный пас на счету нападающего Андрея Свечникова.