Хоккеист "Спартака" Зайцев рассказал о пользе матчей без турнирного значения

По словам защитника, такие игры помогают сохранить эмоции на плей-офф

МОСКВА, 25 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матчи "Спартака" в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых не решаются турнирные задачи, помогают команде сохранить эмоции на плей-офф. Такое мнение ТАСС высказал защитник красно-белых Егор Зайцев.

Игры "Спартака" с нижегородским "Торпедо" (7:3), череповецкой "Северсталью" (5:3) и минским "Динамо" (26 февраля) не имеют турнирного значения для красно-белых. "Спартак" сыграет в первом раунде плей-офф с "Северсталью".

"Зная тренера, который в том году работал в "Торпедо", сомневаюсь, что в игре "Северстали" что-то кардинально изменится в плей-офф. Они будут придерживаться своей идеи: быстрый, комбинационный хоккей через пас, и мы будем настраиваться против такой "Северстали", с которой мы играли последние две недели", - сказал Зайцев.

"Это хорошо в плане эмоционального спокойствия - сохранить эмоции на плей-офф, не тратить их на какие-либо задачи. Есть игры, с помощью которых можно набрать игровой тонус", - добавил он.

"Спартак" завершит регулярный чемпионат на четвертом месте в Западной конференции. Первый матч с "Северсталью" пройдет в Москве 29 февраля.