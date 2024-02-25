Янчук назвал престижной победу теннисиста Хачанова на турнире в Дохе

Россиянин в финале обыграл чеха Якуба Меншика

МОСКВА, 25 февраля, /ТАСС/. Многие великие спортсмены играли на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе, поэтому победа в нем россиянина Карена Хачанова является престижной. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

24 февраля Хачанов в финале турнира обыграл чеха Якуба Меншика.

"Турнир имеет давнюю историю, в Дохе играли и выигрывали многие великие теннисисты, поэтому победить здесь очень престижно, - сказал Янчук. - Победа Карену однозначно придаст уверенности, что очень важно. Мы знали Карена как хорошего игрока, обладающего хорошей техникой и мощными ударами, но ему не хватало стабильности, надежности. Сейчас он в этом прибавил, и я уверен, что он может достичь еще больших успехов".

Турнир в Дохе относится к категории ATP 250, матчи проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет около $1,4 млн. В прошлом году турнир выиграл россиянин Даниил Медведев, который отказался от участия в нынешнем розыгрыше. Из россиян победителями соревнований также становились Андрей Рублев (2020) и Николай Давыденко (2010).