Прыгун с шестом Соловьев не испытал большой радости, когда выполнил олимпийский норматив

Спортсмен понимал, что у него нет шансов выступить на Олимпиаде

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Обладатель золотой медали зимнего чемпионата России в прыжках с шестом Александр Соловьев не испытал большой радости от выполнения олимпийского норматива, так как изначально понимал эфемерность надежд выступить на Играх в Париже. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

На чемпионате России в помещении 22-летний Соловьев прыгнул на 5,77 м. В августе прошлого года на летнем первенстве страны в Челябинске он был вторым с результатом 5,82 м и выполнил олимпийский норматив.

"Думаю, что с большой долей вероятности у меня не будет шанса выступить на ближайшей Олимпиаде, - сказал Соловьев. - Я достиг своей цели - выполнить олимпийский норматив, чтобы доказать, что могу. Но какой-то феерии от этого не было, потому что я даже теоретически не мог себе представить, что поеду на Олимпиаду".

"Тяжело, когда приходится следить за тем, как выступают иностранные атлеты, только с помощью телефона. Соревноваться на протяжении длительного времени только со своими тоже непросто. Не хватает новых конкурентов, хочется разных стартов, а то мы ездим всегда в одни и те же города. Но, к сожалению, приходится довольствоваться тем, что есть", - добавил спортсмен.

Российские и белорусские легкоатлеты с марта 2022 года после обострения ситуации на Украине лишены возможности выступать на международных стартах. С 7 по 8 декабря в Монако проходило заседание совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций, после окончания которого глава организации Себастьян Коу заявил журналистам, что легкоатлеты из России и Белоруссии не будут допущены до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.