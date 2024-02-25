Призер Олимпиады в прыжках в длину Соколова заявила, что не намерена завершать карьеру

По словам спортсменки, ей нравится заниматься любимым делом

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Серебряному призеру Олимпийских игр 2012 в прыжках в длину Елене Соколовой по-прежнему интересно тренироваться и выступать на соревнованиях, поэтому она не думает пока о завершении карьеры в спорте. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Соколовой 37 лет, в субботу на зимнем чемпионате России она показала второй результат, прыгнув на 6,78 метра.

"В субботу я показала второй в своей карьере результат зимнего сезона, в 2012 году я прыгнула 6,88, - заметила Соколова. - Я его в принципе ожидала, потому что недавно на чемпионате Москвы я очень легко прыгнула 6,67. Был бы еще старт, могла бы еще, наверное, прибавить, но так как его не будет, надо радоваться и этому результату. Теперь надо отдохнуть и готовиться к лету, чтобы прыгнуть еще дальше".

"Я слежу за тем, как прыгают за рубежом, смотрела несколько этапов Зимнего тура и могу констатировать, что со своим последним результатом была бы в призерах на любом из них", - добавила спортсменка.

Соколова рассказала, что на протяжении долгих лет совершает только одну тренировку в день, имея два выходных в неделю.

"После окончания летнего сезона я примерно три месяца отдыхаю. Моему сыну 9,5 лет, я вожу его в школу и на плавание, делаю уроки с ним, но потом мне надоедает сидеть дома, и я начинаю опять тренироваться. Тренировочный процесс выстроен интересно, я занимаюсь любимым делом, а когда ты делаешь то, что нравится, то тебе не хочется все это бросать. Поэтому не буду говорить, что этот сезон у меня будет последним, вдруг потом после отдыха еще захочется прыгать", - заключила спортсменка.