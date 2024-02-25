Вице-чемпион мира по Dota 2 Ame отметил поддержку болельщиков из России

Ван Чуньюй (Ame) из команды Xtreme Gaming также рассказал об отличной организации Игр будущего

КАЗАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Вице-чемпион мира и победитель Игр будущего в турнире по Dota 2 в составе китайской команды Xtreme Gaming Ван Чуньюй (Ame) благодарен российским болельщикам за поддержку на соревновании. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

24 февраля спортсмены Xtreme Gaming победили китайскую команду LGD Gaming со счетом 2-0 и выиграли турнир по Dota 2 на Играх будущего. Команда за победу на турнире получит $350 тыс.

"Турнир "Игры будущего" хорошо организован, состав нормальный, но много известных команд не было, - сказал Ван Чуньюй. - Я уже был в России до этого. Впечатления такие, что здесь очень холодно и много снега. Но если бы мы приехали, когда на улице не так холодно, то на улице нашли бы много интересного. К сожалению, мы почти не выходили из отеля. Могу сказать, что в отеле очень удобно, очень вкусно кормили".

"Очень большая сцена. Очень рад, что увидел так много зрителей. Здесь очень тепло поддерживают, хорошо, что так много болельщиков присутствует на турнире. Да, почувствовал поддержку российских болельщиков. Действительно здесь отличные болельщики. Хотел бы выразить благодарность им за это", - добавил Ван Чуньюй.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.