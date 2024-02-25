Кристина Резцова мечтает завоевать биатлонный кубок, названный в честь ее матери

Кубок вручается победительнице спринтерской гонки на чемпионате России

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Олимпийский призер Кристина Резцова мечтает завоевать биатлонный трофей, который носит имя ее матери Анфисы Резцовой. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Союз биатлонистов России (СБР) в конце января учредил трофей в память о советской и российской биатлонистке и лыжнице Анфисе Резцовой. Кубок ее имени будет ежегодно разыгрываться в рамках чемпионатов России - он будет вручаться победителям женских спринтерских гонок.

"Когда я увидела эту новость, то первая мысль была о том, что я хочу забрать его с первой же попытки и приложу для этого максимум усилий, - сказала Резцова. - Не знаю, насколько это получится, но для меня это правда очень важно. Всей нашей семье приятно, что в честь мамы не только называют призы, но и проводят соревнования".

"Я считаю, что наша мама этого достойна, она это заслужила. Все это помогает как можно дольше сохранять ее имя в памяти людей", - добавила она.

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова умерла в октябре прошлого года на 59-м году жизни.