Тарпищев рассказал, что ФТР пытается добиться участия россиян в парном турнире Олимпиады

Шамиль Тарпищев отметил, что решение по допуску российских теннисистов на Олимпиаду будет не раньше Открытого чемпионата Франции

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Федерация тенниса России (ФТР) пытается добиться участия отечественных спортсменов в парном турнире на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом ТАСС рассказал президент ФТР Шамиль Тарпищев.

"Решение по допуску наших теннисистов на Олимпиаду будет не раньше Открытого чемпионата Франции, - сказал Тарпищев. - Если ничего нового не произойдет, мы попадаем туда полным составом в индивидуальных соревнованиях. Парный турнир международная федерация сейчас определяет как командное соревнование. Мы бьемся, чтобы изменить эту ситуацию, но пока не получается".

В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с силовыми структурами. Также россияне и белорусы не могут выступать в командных соревнованиях.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 26 мая по 9 июня, Олимпийские игры в Париже - с 26 июля по 11 августа.