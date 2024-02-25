Министр спорта ЛНР отметил нехватку квалифицированных кадров и современных объектов

По словам Олега Шеренешева, многие тренеры находятся в возрасте, а спортивные сооружения функционируют 40-50 лет

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Дефицит квалифицированных кадров и нехватка современных спортивных объектов являются главными препятствиями для полноценного развития спорта в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом на выставке-форуме "Россия" рассказал министр спорта ЛНР Олег Шеренешев.

"Несмотря на то что уже многое было сделано, некоторые проблемы у нас остаются. Это нехватка квалифицированных кадров в области физической культуры и спорта, многие наши тренеры находятся в возрасте, но мы, конечно, будем просить их работать до последнего. Сейчас в нашем регионе функционирует 2 361 спортивное сооружение, но многим уже по 40-50 лет, не все соответствуют современным требованиям. Третья проблема - это недостаточная их единовременная пропускная способность", - сказал Шеренешев.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.