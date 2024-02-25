Чернышенко заявил, что общее число просмотров Игр будущего превысило миллиард

Соревнования проходят в Казани

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Церемонию открытия Игр будущего и прошедшие соревнования в общей сложности посмотрело более миллиарда человек. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил на пленарном заседании "Успехи развития сферы физической культуры и спорта", которое проходит на форуме-выставке "Россия".

Церемония открытия прошла 21 февраля.

"Прямую трансляцию церемонии открытия Игр будущего и соревнования уже посмотрело более миллиарда человек, - сказал Чернышенко. - Гостями церемонии стали главы пяти дружественных стран. Всего было много гостей - более 60 высокопоставленных лиц, на трибунах было несколько тысяч человек. И каждый, кто наблюдал за этим, увидели уникальное шоу".

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.