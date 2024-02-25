Чернышенко: восемь стран изъявили желание провести Игры будущего

Первый мультиспортивный турнир "Игры будущего" завершится в Казани 3 марта

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Восемь стран изъявили желание провести Игры будущего, эти страны учатся и перенимают опыт. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил на пленарном заседании "Успехи развития сферы физической культуры и спорта", которое проходит на выставке-форуме "Россия".

21 февраля в международном выставочном центре "Казань экспо" состоялась церемония открытия Игр будущего.

"Было видно, что Россия формирует будущее, Россия задает тренды будущего, которое мы создаем уже сейчас, - сказал Чернышенко. - Сейчас экватор соревнований, 3-го числа будет церемония закрытия. Есть позитивная реакция самих спортсменов, они признали формат, в основе которого лежит принцип гармоничного развитого человека. Мы видим огромный интерес: две тысячи спортсменов приехали из 107 стран мира. Игры вызывают неподдельный интерес прежде всего у молодежи, спортивной общественности. Движение уже шагает по планете. Уже 63 страны занимаются движением фиджитал, проводят соревнования. Уже создана международная федерация. Восемь стран изъявили свое намерение побороться за право провести Игры будущего, они учатся, перенимают опыт".

"Фиджитал - это концепция, придуманная нашим президентом. Это вклад России в развитие спорта в современном мире. Это не конкуренция с традиционным спортом и отнюдь не замена его. Это привлечение в спорт молодежи, которая даже не подумывала о спорте. Одна из наших задач на сегодня - это укрепление спортивного суверенитета нашей страны. Для отечественной спортивной сферы санкции и внешнее давление не только стали вызовом, но и создали возможности роста в режиме многополярности", - добавил Чернышенко.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.