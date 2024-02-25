Чернышенко сообщил о планах создать в России экосистему фиджитал-центров

По словам вице-премьера, экосистема будет состоять из 16 опорных фиджитал-центров

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Экосистема фиджитал-центров будет создана в России к началу 2025 года, в нее будут входить 16 площадок в разных регионах страны. Об этом на пленарном заседании "Успехи развития сферы физической культуры и спорта", которое проходит на выставке-форуме "Россия", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Фиджитал-центры - спортивные площадки нового поколения, в этом году введен в эксплуатацию центр в Казани, в конце прошлого года - в Севастополе и Кемеровской области. К началу 2025 года планируется создать единую экосистему из 16 опорных фиджитал-центров", - сказал Чернышенко.

С 21 февраля по 3 марта в Казани проходят первые в истории Игры будущего по новым фиджитал дисциплинам. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.