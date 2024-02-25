Чернышенко уверен, что предстоящие соревнования в России пройдут на высоком уровне

Игры БРИКС пройдут с 11 по 23 июня в Казани, Игры дружбы - с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия на высоком уровне проведет соревнования в 2024 году. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил на пленарном заседании "Успехи развития сферы физической культуры и спорта", которое проходит на форуме-выставке "Россия".

"Наша страна организует и крупные международные мероприятия открытого формата, они позволяют поддерживать конкурентоспособность наших спортсменов. Мы провели масштабные соревнования "Дети Азии", "Дети Приморья". В этом году пройдут Игры БРИКС по 29 видам спорта, туда вошли классические, неолимпийские национальные виды спорта и даже фиджитал-дисциплины. В этом году пройдет ралли "Шелковый путь", в начале осени пройдут Игры дружбы. Их цель - создание эффективной платформы для спорта высших достижений", - сказал Чернышенко.

"Также состоятся ставшие уже традиционными молодежные игры России и Китая. В качестве города проведения предлагается Южно-Сахалинск. Уверен, Россия проведет эти соревнования на самом высоком уровне. Мы убеждены, что спорт должен оставаться вне политики, будем рады приветствовать спортсменов на состязаниях", - добавил он.

Игры БРИКС пройдут с 11 по 23 июня в Казани. Игры дружбы должны состояться с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.