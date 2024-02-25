Путин поручил ОКР и Минспорту сформировать предложения по участию россиян в Олимпиаде

Помощник президента РФ Игорь Левитин отметил, что необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать в Играх

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Министерству спорта РФ и Олимпийскому комитету России (ОКР) сформировать предложения по участию россиян в Олимпийских играх 2024 года. Об этом помощник президента РФ Игорь Левитин сообщил на пленарном заседании "Успехи развития сферы физической культуры и спорта", которое проходит на выставке-форуме "Россия".

"Президентом поручено Минспорту и ОКР дать предложения по участию наших спортсменов в Олимпиаде в Париже, - сказал Левитин. - Так как уже идут отборочные соревнования, необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать в Играх и какие им будут предписаны декларации со стороны международных спортивных организаций, чтобы мы приняли решение об участии наших спортсменов".

В декабре 2023 года на прямой линии и пресс-конференции Путин поручил Минспорту и ОКР проанализировать условия допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже и принять взвешенное решение по их участию.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.