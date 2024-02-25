Заседание рабочей группы по подготовке к Совету по спорту пройдет в марте

Темой Совета станет роль негосударственных организаций в развитии физической культуры и спорта

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Заседание рабочей группы по подготовке к Совету по развитию физкультуры и спорта на тему роли негосударственных организаций в развитии спорта пройдет в марте 2024 года. Об этом на пленарном заседании "Успехи развития сферы физической культуры и спорта", которое проходит на выставке-форуме "Россия", сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин поручил к 30 сентября 2024 года обеспечить подготовку и проведение заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта на тему "О роли негосударственных организаций в развитии физической культуры и спорта". Также глава государства поручил к 30 сентября образовать межведомственную комиссию по взаимодействию этого Совета с негосударственными организациями.

"Мы рассматривали на Совете по спорту развитие футбола и хоккея, - сказал Левитин. - Сейчас предлагается рассмотреть все общественные организации, вопросы финансирования поддержки таких организаций, есть новые задачи и подходы к развитию деятельности таких организаций. Особенно в связи с их взаимодействием с международными спортивными организациями. Нам необходимо принять санкции как вызов для спорта и представить свои предложения для реализации задач, поставленных президентом".

"Сформирована рабочая группа, ее руководителем является губернатор Приморского края Кожемяко Олег Николаевич, - добавил Левитин. - Рабочую группу по ближайшему совету будет возглавлять губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В начале марта мы планируем провести первое заседание этой рабочей группы. Была сформирована при совете по спорту комиссия, деятельность ее будет связана с взаимодействием с негосударственными организациями".